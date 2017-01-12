Під час пожежі на Рівненщині загинув 91-річний чоловік
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні під час пожежі на Рівненщині загинув 91-річний власник оселі. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС в Рівненській області, повідомляє УНН.
Так, пожежа сталась близько другої год. ночі в Костополі у житловому будинку. Вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку. Власник оселі задихнувся чадним газом.
Причина загорання нині встановлюється.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє дітей загинули під час пожежі на Херсонщині.