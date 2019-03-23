Во время ограбления мужчине нанесли 11 ножевых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Кировоградской области жестко убили мужчину 1956 года рождения. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Труп мужчины был найден на полу дома с 11 ножевыми ранениями.
Из помещения исчез компьютер, 10000 гривен и мобильный телефон.
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По факту совершенного начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, иностранец нанес мужчине 5 ножевых ранений и похитил барсетку .
Напомним, взято под стражу полицейского, который нанес 6 ножевых ранений коллеге.