Во время ограбления мужчине нанесли 11 ножевых

Труп мужчины был найден на полу дома с 11 ножевыми ранениями.

Из помещения исчез компьютер, 10000 гривен и мобильный телефон.



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По факту совершенного начато досудебное расследование.



Как сообщал УНН, иностранец нанес мужчине 5 ножевых ранений и похитил барсетку .



Напомним, взято под стражу полицейского, который нанес 6 ножевых ранений коллеге.