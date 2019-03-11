Взято під варту поліцейського, який наніс 6 ножових поранень колезі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Печерським районним судом столиці за клопотанням прокуратури заарештовано без права на заставу поліцейського, який під час конфлікту ножем поранив інспектора патрульної поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Так, за інформацією правоохоронців, інцидент стався 5 березня поточного року біля зупинної платформи Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці у Києві.
“Між співробітником Голосіївського райвідділу Управління поліції охорони в м. Києві та інспектором патрульної поліції, що були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, працівник поліції охорони наніс опоненту не менше 6 ударів ножем в різні частини тіла, завдавши поранення, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що працівника поліції охорони затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень), санкція якої передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, 11 березня у Херсонській області затримали українського моряка з Криму, якого підозрюють у дезертирстві.