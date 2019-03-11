Взято під варту поліцейського, який наніс 6 ножових поранень колезі

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Печерським районним судом столиці за клопотанням прокуратури заарештовано без права на заставу поліцейського, який під час конфлікту ножем поранив інспектора патрульної поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Так, за інформацією правоохоронців, інцидент стався 5 березня поточного року біля зупинної платформи Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці у Києві.

“Між співробітником Голосіївського райвідділу Управління поліції охорони в м. Києві та інспектором патрульної поліції, що були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, працівник поліції охорони наніс опоненту не менше 6 ударів ножем в різні частини тіла, завдавши поранення, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівника поліції охорони затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень), санкція якої передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, 11 березня у Херсонській області затримали українського моряка з Криму, якого підозрюють у дезертирстві.

Українські Національні Новини

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