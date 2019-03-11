Поліція затримала моряка з Криму за підозрою у дезертирстві

"Під час проведення операції "Розшук" на території Херсонської області оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Головного управління встановлено місцезнаходження військовослужбовця, громадянина України, 1985 р.н., який з 2011 року проходив службу у Військово – морських силах Збройних сил України та після окупації Автономної Республіки Крим перейшов на бік окупанта де проходив службу за контрактом", - повідомили правоохоронці.



У прес-службі підкреслили, що останнього передано до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України де йому повідомлено про підозру, за ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років).



Як повідомляв УНН, суд виправдав обвинуваченого у дезертирстві генерал-майора розвідки.