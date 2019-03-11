Полиция задержала моряка из Крыма по подозрению в дезертирстве

"Во время проведения операции "Розыск" на территории Херсонской области оперуполномоченными отдела криминальной полиции Главного управления установлено местонахождение военнослужащего, гражданина Украины, 1985 г.р., который с 2011 года проходил службу в Военно - морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупантов где проходил службу по контракту", - сообщили правоохранители.



В пресс-службе подчеркнули, что последний передано в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины где ему сообщено о подозрении, по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка в тех же целях на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет).



Как сообщал УНН, суд оправдал обвиняемого в дезертирстве генерал-майора разведки .