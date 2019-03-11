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Полиция задержала моряка из Крыма по подозрению в дезертирстве

Полиция задержала моряка из Крыма по подозрению в дезертирстве

Киев  •  УНН

 • 8946 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Херсонской области задержали украинского моряка из Крыма, которого подозревают в дезертирстве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции АРК Крым.

"Во время проведения операции "Розыск" на территории Херсонской области оперуполномоченными отдела криминальной полиции Главного управления установлено местонахождение военнослужащего, гражданина Украины, 1985 г.р., который с 2011 года проходил службу в Военно - морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупантов где проходил службу по контракту", - сообщили правоохранители.

В пресс-службе подчеркнули, что последний передано в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона Украины где ему сообщено о подозрении, по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка в тех же целях на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

Как сообщал УНН, суд оправдал обвиняемого в дезертирстве генерал-майора разведки .

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