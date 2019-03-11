Взят под стражу полицейский, который нанес 6 ножевых ранений коллеге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Печерским районным судом столицы по ходатайству прокуратуры арестован без права на залог полицейский, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Так, по информации правоохранителей, инцидент произошел 5 марта текущего года у остановочной платформы Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги в Киеве.
"Между сотрудником Голосеевского райотдела Управления полиции охраны в г. Киеве и инспектором патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, работник полиции охраны нанес оппоненту не менее 6 ударов ножом в различные части тела, причинив ранения, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работника полиции охраны задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), санкция которой предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, 11 марта в Херсонской области задержали украинского моряка из Крыма, подозреваемый в дезертирстве.