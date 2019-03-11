Взят под стражу полицейский, который нанес 6 ножевых ранений коллеге

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Печерским районным судом столицы по ходатайству прокуратуры арестован без права на залог полицейский, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Так, по информации правоохранителей, инцидент произошел 5 марта текущего года у остановочной платформы Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги в Киеве.

"Между сотрудником Голосеевского райотдела Управления полиции охраны в г. Киеве и инспектором патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, работник полиции охраны нанес оппоненту не менее 6 ударов ножом в различные части тела, причинив ранения, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работника полиции охраны задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили подозрение по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), санкция которой предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 11 марта в Херсонской области задержали украинского моряка из Крыма, подозреваемый в дезертирстве.

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