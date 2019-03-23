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MIM-104 Patriot

Під час пограбування чоловіку нанесли 11 ножових

Київ • УНН

 • 13877 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Кіровоградській області жорстко вбили чоловіка 1956 року народження. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Під час пограбування чоловіку нанесли 11 ножових

Труп чоловіка був знайдений на підлозі будинку з 11 ножовими пораненнями.

З помешкання зник комп'ютер, 10 тисяч гривень та мобільний телефон.

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За фактом скоєного розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, іноземець наніс чоловікові 5 ножових поранень та викрав барсетку

Нагадаємо, взято під варту поліцейського, який наніс 6 ножових поранень колезі.

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