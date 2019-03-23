Під час пограбування чоловіку нанесли 11 ножових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Кіровоградській області жорстко вбили чоловіка 1956 року народження. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Труп чоловіка був знайдений на підлозі будинку з 11 ножовими пораненнями.
З помешкання зник комп'ютер, 10 тисяч гривень та мобільний телефон.
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За фактом скоєного розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, іноземець наніс чоловікові 5 ножових поранень та викрав барсетку.
Нагадаємо, взято під варту поліцейського, який наніс 6 ножових поранень колезі.