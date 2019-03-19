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Іноземець наніс чоловікові 5 ножових поранень та викрав барсетку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві на центральному залізничному вокзалі, 16 березня, громадянин Азербайджану наніс 33-річному чоловікові 5 ножових поранень, вихватив його барсетку з грошовими коштами, документами та банківськими картками і втік з місця вчинення злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Іноземець наніс чоловікові 5 ножових поранень та викрав барсетку

"Так, 16 березня 2019 року, зловмисник, знаходячись на території центрального залізничного вокзалу м. Києва, побачив як потерпілий рахував та клав грошові кошти в свою барсетку, та вирішив його пограбувати. Зловмисник підійшов до чоловіка, завдав йому кількох ударів по різних частинах тіла, після чого дістав ніж та наніс потерпілому ще 5 ножових поранень в живіт. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий впав та підлогу, а зловмисник, вихвативши його барсетку з грошовими коштами, документами та банківськими картками, втік з місця вчинення злочину", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили та затримали злочинця у порядку ст. 208 КПК України. Дії затриманого кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України. На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру 38-річному громадянину Азербайджану за фактом вчинення розбою (нападу з метою заволодіння чужим майном), поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, в Одесі серед вулиці виявили чоловіка з пораненням в шию.

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