Іноземець наніс чоловікові 5 ножових поранень та викрав барсетку

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві на центральному залізничному вокзалі, 16 березня, громадянин Азербайджану наніс 33-річному чоловікові 5 ножових поранень, вихватив його барсетку з грошовими коштами, документами та банківськими картками і втік з місця вчинення злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.