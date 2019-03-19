Иностранец нанес мужчине 5 ножевых ранений и похитил барсетку

"Так, 16 марта 2019 года, злоумышленник, находясь на территории центрального железнодорожного вокзала. Киева, увидел как потерпевший считал и клал денежные средства в свою барсетку, и решил его ограбить. Злоумышленник подошел к мужчине, нанес ему несколько ударов по различным частям тела, после чего достал нож и нанес потерпевшему еще 5 ножевых ранений в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший упал и пол, а злоумышленник, выхватив его барсетку с денежными средствами, документами и банковскими карточками, скрылся с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили и задержали преступника в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины. В настоящее время прокуратурой готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 38-летнему гражданину Азербайджана по факту совершения разбоя (нападения с целью завладения чужим имуществом), соединенного с причинением тяжких телесных повреждений.

Напомним, в Одессе посреди улицы обнаружили мужчину с ранением в шею.



