Во время осеннего призыва в Киеве отобрали в армию 400 человек

"Всего подлегают призыву 10 460 человек, из них в ряды ВСУ - 6360... В настоящее время все 6360 человек, подлежащих призыву на срочную военную службу в ряды ВСУ, призвано и направлено в воинские части", - говорится в сообщении.

При этом в штабе Сухопутных войск сообщили, что, в частности, в Киеве планировалось призвать 400 человек.

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Кроме того, в Винницкой области должны были вступить на военную срочную службу - 535 человек, Волынской - 245, Днепропетровской - 980, Донецкой - 230, Житомирской - 402, Закарпатской - 155, Запорожской - 400, Ивано-Франковской - 355, Киевской - 418, Кировоградской - 480, Луганской - 170, Львовской - 635, Николаевской - 485, Одесской - 550, Полтавской - 404, Ровенской - 305, Сумской - 360, Тернопольской - 280, Харьковской - 700, Херсонской - 430, Хмельницкой - 550, Черкасской - 404, Черновицкой - 225 и Черниговской - 362 призывника.

Как сообщал УНН, призывные комиссии начали работу со 2 октября. 30 ноября завершилась призывная кампания "Осень-2017".