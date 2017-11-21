Під час осіннього призову в Києві відібрали в армію 400 осіб

“Всього підлягають призову 10 460 чоловік, з них до лав ЗСУ — 6360... На цей час усі 6360 осіб, що підлягали призову на строкову військову службу до лав ЗСУ, призвано та направлено до військових частин”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, у штабі Сухопутних військ поінформували, що, зокрема, у Києві планувалося призвати 400 осіб.

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Крім того, у Вінницькій області мали набрати на військову строкову службу — 535 осіб, Волинській — 245, Дніпропетровській — 980, Донецькій — 230, Житомирській — 402, Закарпатській — 155, Запорізькій — 400, Івано-Франківській — 355, Київській — 418, Кіровоградській — 480, Луганській — 170, Львівській — 635, Миколаївській — 485, Одеській — 550, Полтавській — 404, Рівненській — 305, Сумській — 360, Тернопільській — 280, Харківській — 700, Херсонській — 430, Хмельницькій — 550, Черкаській — 404, Чернівецькій — 225 та Чернігівській — 362 призовники.

Як повідомляв УНН, призовні комісії розпочали роботу з 2 жовтня. 30 листопада завершилась призовна кампанія "Осінь-2017".