У Міноборони заявляють про виконання плану призову на 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Міністерстві оборони України заявляють, що станом на 1 листопада на 70% виконано план осіннього призову до Збройних сил. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник відділу комплектування і призову — заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Валерій Дендебера, передає кореспондент УНН.
"Призов на строкову військову службу здійснюється з метою накопичення в державі військово-навченого мобілізаційного ресурсу. Військовослужбовці строкової служби ЗС України до виконання завдань в АТО не залучаються. Наразі план призову уже виконано на 70 відсотків", - сказав В.Дендебера.
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У МОУ також зазначили, що Призовні комісії розпочали роботу з 2 жовтня. 30 листопада — завершення призовної кампанії "Осінь-2017".
Цієї осені на укомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань планується призвати та направити 10460 юнаків, яким виповнилося 20 років та які не досягли 27-річного віку. Зокрема, до лав Збройних Сил — 6360 осіб, Національної гвардії — 3500 осіб, Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб відповідно.