В Минобороны заявляют о выполнении плана призыва на 70%

"Призыв на срочную военную службу осуществляется с целью накопления в государстве военно-обученного мобилизационного ресурса. Военнослужащие срочной службы ВС Украины к выполнению задач в АТО не привлекаются. Сейчас план призыва уже выполнен на 70 процентов", - сказал В.Дендебера.

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В МОУ также отметили, что Призывные комиссии начали работу со 2 октября. 30 ноября - завершение призывной кампании "Осень-2017".

Этой осенью на укомплектование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований планируется призвать и направить 10460 юношей, которым исполнилось 20 лет и не достигших 27-летнего возраста. В частности, в ряды Вооруженных Сил - 6360 человек, Национальной гвардии - 3500 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек соответственно.