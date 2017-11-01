В Минобороны заявляют о выполнении плана призыва на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины заявляют, что по состоянию на 1 ноября на 70% выполнен план осеннего призыва в Вооруженные силы. Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Валерий Дендебера, передает корреспондент УНН.
"Призыв на срочную военную службу осуществляется с целью накопления в государстве военно-обученного мобилизационного ресурса. Военнослужащие срочной службы ВС Украины к выполнению задач в АТО не привлекаются. Сейчас план призыва уже выполнен на 70 процентов", - сказал В.Дендебера.
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В МОУ также отметили, что Призывные комиссии начали работу со 2 октября. 30 ноября - завершение призывной кампании "Осень-2017".
Этой осенью на укомплектование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований планируется призвать и направить 10460 юношей, которым исполнилось 20 лет и не достигших 27-летнего возраста. В частности, в ряды Вооруженных Сил - 6360 человек, Национальной гвардии - 3500 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек соответственно.