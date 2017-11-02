Міноборони планує побудувати 91 житловий комплекс для контрактників

"Планом передбачено будівництво 91 житлового комплексу у 21 області України для розміщення особового складу, тобто близько 11 тисяч ліжко-місць", - сказав О.Галушко.

Він додав, що проектом державного бюджету на 2018 рік передбачено виділення ще 1,3 млрд грн на будівництво 93 таких же житлових комплексів для військовослужбовців військової служби за контрактом.

За словами О.Галушка, також у 2017 році за рішенням Міністра оборони України розпочато комплекс заходів щодо проектування та будівництва фізкультурно-оздоровчих комплексів, відновлення інфраструктури навчально-спортивних баз та лікувально-оздоровчих закладів Збройних Сил.

Водночас представник Міноборони нагадав, що відповідно до змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", МОУ виділено 1 млрд грн для будівництва житлових комплексів для військовослужбовців військової служби за контрактом.

На виконання зазначеного розроблено план будівництва казарм поліпшеного планування для військовослужбовців військової служби за контрактом, який у вересні затвердив міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони України заявляють, що станом на 1 листопада на 70% виконано план осіннього призову до Збройних сил.