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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47548 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114286 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104498 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 103858 просмотра

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11 марта, 06:59 • 102051 просмотра

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Минобороны планирует построить 91 жилой комплекс для контрактников

Минобороны планирует построить 91 жилой комплекс для контрактников

Киев  •  УНН

 • 9909 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство обороны Украины планирует построить 91 жилой комплекс с казармами улучшенной планировки для 11 тысяч контрактников. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Олег Галушко, передает УНН.

"Планом предусмотрено строительство 91 жилого комплекса в 21 области Украины для размещения личного состава, то есть около 11 тысяч койко-мест", - сказал О.Галушко.

Он добавил, что проектом государственного бюджета на 2018 год предусмотрено выделение еще 1,3 млрд грн на строительство 93 таких же жилых комплексов для военнослужащих военной службы по контракту.

По словам О.Галушко, также в 2017 году по решению министра обороны Украины начато комплекс мероприятий по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, восстановление инфраструктуры учебно-спортивных баз и лечебно-оздоровительных учреждений Вооруженных Сил.

В то же время представитель Минобороны напомнил, что согласно изменениям в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", МОУ выделено 1 млрд грн для строительства жилых комплексов для военнослужащих военной службы по контракту.

Во исполнение указанного разработан план строительства казарм улучшенной планировки для военнослужащих военной службы по контракту, который в сентябре утвердил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак.

Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины заявляют, что по состоянию на 1 ноября на 70% выполнен план осеннего призыва в Вооруженные силы.

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