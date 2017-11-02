Минобороны планирует построить 91 жилой комплекс для контрактников

"Планом предусмотрено строительство 91 жилого комплекса в 21 области Украины для размещения личного состава, то есть около 11 тысяч койко-мест", - сказал О.Галушко.

Он добавил, что проектом государственного бюджета на 2018 год предусмотрено выделение еще 1,3 млрд грн на строительство 93 таких же жилых комплексов для военнослужащих военной службы по контракту.

По словам О.Галушко, также в 2017 году по решению министра обороны Украины начато комплекс мероприятий по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, восстановление инфраструктуры учебно-спортивных баз и лечебно-оздоровительных учреждений Вооруженных Сил.

В то же время представитель Минобороны напомнил, что согласно изменениям в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", МОУ выделено 1 млрд грн для строительства жилых комплексов для военнослужащих военной службы по контракту.

Во исполнение указанного разработан план строительства казарм улучшенной планировки для военнослужащих военной службы по контракту, который в сентябре утвердил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак.

Как сообщал УНН, в Министерстве обороны Украины заявляют, что по состоянию на 1 ноября на 70% выполнен план осеннего призыва в Вооруженные силы.