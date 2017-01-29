Во время операции в Йемене погиб один американский солдат

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что один солдат вооруженных сил Соединенных Штатов Америки погиб, еще трое - ранены во время операции в Йемене против боевиков местной ветви террористической организации "Аль-Каида".

По его данным, были уничтожены 14 членов "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", тогда как по информации местных чиновников, погиб 41 подозреваемый в терроризме и 16 гражданских.

Как сообщал УНН, более 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хусит в Йемене .