Во время операции в Йемене погиб один американский солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Командование вооруженных сил США подтвердило потерю одного бойца во время операции в Йемене, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что один солдат вооруженных сил Соединенных Штатов Америки погиб, еще трое - ранены во время операции в Йемене против боевиков местной ветви террористической организации "Аль-Каида".
По его данным, были уничтожены 14 членов "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", тогда как по информации местных чиновников, погиб 41 подозреваемый в терроризме и 16 гражданских.
Как сообщал УНН, более 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хусит в Йемене .