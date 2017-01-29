Під час операції в Ємені загинув один американський солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Командування збройних сил США підтвердило втрату одного бійця під час операції в Ємені, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Центральне командування збройних сил США повідомило, що один солдат збройних сил Сполучених Штатів Америки загинув, ще троє - поранені під час операції у Ємені проти бойовиків місцевої гілки терористичної організації "Аль-Каїда".
За його даними, були знищені 14 членів "Аль-Каїди на Аравійському півострові", тоді як за інформацією місцевих чиновників, загинув 41 підозрюваний у тероризмі та 16 цивільних.
Як повідомляв УНН, понад 100 людей загинули в результаті збройних зіткнень між урядовими військами і повстанцями-хусит в Ємені.