Во время обстрела Марьинки боевики ранили мирного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во время обстрела российскими оккупационными войсками города Марьинка был ранен 50-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
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“50-летний мужчина ранен во время обстрела российскими оккупационными войсками города Марьинка. С осколочными ранениями плеча и кисти левой руки он госпитализирован в больницу”, — написал Кириленко.
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По его словам, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Дополнение
На Донбассе за текущие сутки зафиксировано более 70 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате скончался один украинский военный, шестеро пострадали.