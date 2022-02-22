ООС: бойовики понад 70 разів порушили "тишу" на Донбасі. Один військовий загинув, шестеро постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Донбасі за поточну добу зафіксовано понад 70 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті помер один український військовий, шестеро постраждали. Про це повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.
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“За поточну добу з боку збройних формувань РФ зафіксовано 72 порушення режиму припинення вогню, з них 53 із застосуванням важкого озброєння”, — повідомив Ковальчук.
Деталі
За його словами, противник задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 122 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні гранатомети та стрілецьку зброю.
“Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п’ятеро бойові травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я задовільний. Ще один український захисник отримав поранення не сумісні з життям”, — розповів Ковальчук.
Доповнення
СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.