ООС: боевики более 70 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Один военный погиб, шестеро пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Донбассе за текущие сутки зафиксировано более 70 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате скончался один украинский военный, шестеро пострадали. Об этом сообщил начальник прессслужбы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.
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“За текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 72 нарушения режима прекращения огня, из них 53 с применением тяжелого вооружения”, — сообщил Ковальчук.
Детали
По его словам, противник задействовал реактивные системы залпового огня, вооружение танков, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 122 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные, гранатометы и стрелковое оружие.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще пятеро получили травмы. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью”, — рассказал Ковальчук.
Дополнение
СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые в феврале этого года начали эскалацию событий на Донбассе.