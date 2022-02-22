ООС: боевики более 70 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Один военный погиб, шестеро пострадали

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Донбассе за текущие сутки зафиксировано более 70 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате скончался один украинский военный, шестеро пострадали. Об этом сообщил начальник прессслужбы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“За текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 72 нарушения режима прекращения огня, из них 53 с применением тяжелого вооружения”, — сообщил Ковальчук.

Детали

По его словам, противник задействовал реактивные системы залпового огня, вооружение танков, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 122 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные, гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще пятеро получили травмы. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью”, — рассказал Ковальчук.

Дополнение

СБУ обнародовала разговоры боевиков, которые в феврале этого года начали эскалацию событий на Донбассе.

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