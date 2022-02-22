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Під час обстрілу Мар'їнки бойовики поранили мирного жителя

Під час обстрілу Мар'їнки бойовики поранили мирного жителя

Київ • УНН

 • 144422 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар'їнка було поранено 50-річного чоловіка. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.

Цитата

“50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар’їнка. З осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки він госпіталізований до лікарні”, — написав Кириленко.

Деталі

За його словами, медики оцінюють його стан як задовільний.

Доповнення

На Донбасі за поточну добу зафіксовано понад 70 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті помер один український військовий, шестеро постраждали.

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