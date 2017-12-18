Во время обысков в компании Рыбалки изъяли сотни тысяч гривен - суд
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время обысков на предприятии ООО "Агросахинвест-2002", которое входит в состав семейной корпорации нардепа Сергея Рыбалки "S.Group", были изъяты денежные средства в сумме почти 280 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
В частности, в рамках уголовного производства №22014040000000026 досудебным следствием установлено, что должностные лица компаний корпорации "S.Group", "используя реквизиты субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, за 2013-2016 годы, совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупном размере".
В рамках уголовного производства в апреле этого года на предприятии ООО "Агросахинвест-2002" были проведены обыски, во время которых, в частности, правоохранители изъяли денежные средства в сумме 279 тыс. 68 грн.
Печерский районный суд Киева арестовал изъятые наличные.
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"Наложить в уголовном производстве №22014040000000026 арест на денежные средства в сумме 279068 (двести семьдесят девять тысяч шестьдесят восемь) гривен, изъятые 06.04.2017 в ходе проведения обыска помещений ООО "Агросахинвест-2002" (ЕГРПОУ 31870837) по адресу: г. Киев, пр-т Московский, д. 6", - говорится в тексте решения суда.
Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С.Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.
Ранее журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу компаний, входящих в корпорацию "S.Group", с фирмами-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.
Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group С.Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.