Під час обшуків у компанії Рибалки вилучили сотні тисяч гривень - суд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час обшуків на підприємстві ТОВ "Агросахінвест-2002", яке входить до складу сімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки "S.Group", були вилучені грошові кошти у сумі майже 280 тис. грн, передає УНН із посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
Так, у рамках кримінального провадження №22014040000000026 досудовим слідством встановлено, що службові особи компаній корпорації "S.Group", "використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі".
У рамках кримінального провадження у квітні цього року на підприємстві ТОВ "Агросахінвест-2002" були проведені обшуки, під час яких, зокрема, правоохоронці вилучили грошові кошти у сумі 279 тис. 68 грн.
Печерський районний суд Києва арештував вилучену готівку.
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"Накласти у кримінальному провадженні №22014040000000026 арешт на грошові кошти у сумі 279068 (двісті сімдесят дев'ять тисяч шістдесят вісім) гривень, вилучені 06.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень ТОВ "Агросахінвест-2002" (ЄДРПОУ 31870837), за адресою: м. Київ, пр-т Московський, буд. 6", - йдеться у тексті ухвали суду.
Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С.Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, йдеться про бізнес на території ОРДЛО.
Раніше журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу компаній, які входять до корпорації "S.Group", з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.
Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group С.Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.