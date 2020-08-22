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В лесных пожарах в Калифорнии погибли по меньшей мере шесть человек

Киев • УНН

 • 12204 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В американском штате Калифорния во время лесных пожаров погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пишет France24, передает УНН.

В лесных пожарах в Калифорнии погибли по меньшей мере шесть человек

“Коммунальщик погиб в среду во время дежурства, помогая устранить электрическую опасность для тех, кто первыми пришел на помощь. Ранее в тот же день пилот пожарного вертолета, законтрактованного штатом, погиб в авиакатастрофе во время операции по сбросу воды в округе Фрезно”, — говорится в сообщении.

По данным спасателей, погибли четыре гражданских лица в одной и той же зоне пожара, где погиб инженерно-технический работник.

Отмечается, что масштабные пожары в штате в совокупности сожгли более 630 тыс. акров земли, эта площадь в два раза больше, чем вся территория Лос-Анджелеса. Сотни домов и других зданий остались в руинах. Десятки тысяч людей были эвакуированы.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 33 лесных пожара бушевали на более чем 141 тыс. акров земли в Северной Калифорнии, где во время тушения огня разбился вертолет.

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