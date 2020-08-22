В лесных пожарах в Калифорнии погибли по меньшей мере шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В американском штате Калифорния во время лесных пожаров погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пишет France24, передает УНН.
“Коммунальщик погиб в среду во время дежурства, помогая устранить электрическую опасность для тех, кто первыми пришел на помощь. Ранее в тот же день пилот пожарного вертолета, законтрактованного штатом, погиб в авиакатастрофе во время операции по сбросу воды в округе Фрезно”, — говорится в сообщении.
По данным спасателей, погибли четыре гражданских лица в одной и той же зоне пожара, где погиб инженерно-технический работник.
Отмечается, что масштабные пожары в штате в совокупности сожгли более 630 тыс. акров земли, эта площадь в два раза больше, чем вся территория Лос-Анджелеса. Сотни домов и других зданий остались в руинах. Десятки тысяч людей были эвакуированы.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 33 лесных пожара бушевали на более чем 141 тыс. акров земли в Северной Калифорнии, где во время тушения огня разбился вертолет.