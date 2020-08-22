В лісових пожежах у Каліфорнії загинуло щонайменше шестеро людей

“Комунальник загинув в середу під час чергування, допомагаючи усунути електричну небезпеку для тих, хто першими прийшов на допомогу. Раніше в той же день пілот пожежного вертольота, законтрактованого штатом, загинув в авіакатастрофі під час операції по скиданню води в окрузі Фрезно”, — йдеться в повідомленні.

За даними рятівників, загинули чотири цивільні особи в одній і тій же зоні пожежі, де загинув інженерно-технічний працівник.

Зазначається, що маштабні пожежі в штаті в сукупності зпалили понад 630 тис. акрів землі, ця площа в два рази більше, ніж вся територія Лос-Анджелеса. Сотні будинків та інших будівель залишилися в руїнах. Десятки тисяч людей було евакуйовано.

Як повідомляв УНН, щонайменше 33 лісових пожежі бушували на більш ніж 141 тис. акрів землі в Північній Каліфорнії, де під час гасіння вогню розбився вертоліт.