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В лісових пожежах у Каліфорнії загинуло щонайменше шестеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В американському штаті Каліфорнія під час лісових пожеж загинуло щонайменше шестеро людей. Про це повідомив Департамент лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, пише France24, передає УНН.

В лісових пожежах у Каліфорнії загинуло щонайменше шестеро людей

“Комунальник загинув в середу під час чергування, допомагаючи усунути електричну небезпеку для тих, хто першими прийшов на допомогу. Раніше в той же день пілот пожежного вертольота, законтрактованого штатом, загинув в авіакатастрофі під час операції по скиданню води в окрузі Фрезно”, — йдеться в повідомленні.

За даними рятівників, загинули чотири цивільні особи в одній і тій же зоні пожежі, де загинув інженерно-технічний працівник.

Зазначається, що маштабні пожежі в штаті в сукупності зпалили понад 630 тис. акрів землі, ця площа в два рази більше, ніж вся територія Лос-Анджелеса. Сотні будинків та інших будівель залишилися в руїнах. Десятки тисяч людей було евакуйовано.

Як повідомляв УНН, щонайменше 33 лісових пожежі бушували на більш ніж 141 тис. акрів землі в Північній Каліфорнії, де під час гасіння вогню розбився вертоліт.

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