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Во время карантина в Украину из Турции прибыло более 15 эвакуационных рейсов

Киев • УНН

 • 17000 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. За период с марта, когда в Украине было введено ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, из турецкого Стамбула было совершено около 15 эвакуационных рейсов с украинским. Об этом в интервью УНН рассказал Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

Во время карантина в Украину из Турции прибыло более 15 эвакуационных рейсов

"Согласно решению МИД, Стамбул был одним из хабов - мест, через которые украинцы могли возвращаться. В общем начались у нас проблемные аспекты 17 марта. И с тех пор мы начали организовывать эвакуационные рейсы. Всего их состоялось 15 или 16, начиная с марта и до конца мая. Если говорить о количестве рейсов, это делали не только мы, но и Посольство Украины в Анкаре - мы работали вместе, и Консульство Украины в Анталии - там также было несколько рейсов непосредственно оттуда. Количество граждан, которые вернулись авиарейсами специальными около 2,5 тысячи человек. Кроме того, удалось договориться с украинской компанией, осуществляющей паромное сообщение между Черноморском и Карасу - этим путем вернулось более 400 граждан тоже", - рассказал дипломат.

Он отметил, что в этот период Турция как раз вводила жесткие карантинные ограничения. Каждый гражданин Украины должен был иметь разрешение от местных властей на то, чтобы передвигаться даже в автомобилях, предоставленных дипломатами, в пределах Турции.

По словам Гамана, основное количество рейсов состоялась в конце марта.

Как сообщал УНН, 9 августа Украина планировала организовать эвакуационный рейс из Нигерии по маршруту Лагос/Абуджа - Киев.

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