Під час карантину в Україну із Туреччини прибуло понад 15 евакуаційних рейсів

“Відповідно до рішення МЗС, Стамбул був одним з хабів — місць, через які українці могли повертатись. Загалом почалися у нас проблемні аспекти 17 березня. І з того часу ми почали організовувати евакуаційні рейси. Загалом їх відбулося 15 або 16, починаючи з березня і до кінця травня. Якщо говорити про кількість рейсів, це робили не тільки ми, а й Посольство України в Анкарі — ми працювали разом, і Консульство України в Анталії — там також було кілька рейсів безпосередньо звідти. Кількість громадян, які повернулись авіарейсами спеціальними десь 2,5 тисячі людей. Крім того, вдалось домовитись з українською компанією, що здійснює поромне сполучення між Чорноморськом та Карасу — цим шляхом повернулось понад 400 громадян також”, — розповів дипломат.

Він зазначив, що у цей період Туреччина якраз запроваджували жорсткі карантинні обмеження. Кожен громадянин України повинен був мати дозвіл від місцевої влади на те, щоб пересуватись навіть у автомобілях, забезпечених дипломатами, в межах Туреччини.

Зі слів Гамана, основна кількість рейсів відбулась наприкінці березня.

Як повідомляв УНН, 9 серпня Україна планувала організувати евакуаційний рейс з Нігерії за маршрутом Лагос/Абуджа — Київ.