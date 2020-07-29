Пандемія коронавірусу: українців планують евакуювати із Нігерії 9 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На 9 серпня планується організація евакуаційного рейсу з Нігерії за маршрутом Лагос/Абуджа - Київ. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Нігерії, передає УНН.
"9 серпня 2020 року Посольством спільно з Федеральним Урядом Нігерії планується організація евакуаційного рейсу за маршрутом Лагос/Абуджа - Київ", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у посольстві, "у зв'язку зі стислими термінами організації перельоту просимо підтвердити Вашу участь в евакуації шляхом надсилання повідомлення на "гарячу лінію" Посольства: +234 817 678 8395 (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal)".
До евакуації допускаються першочергово, громадяни України, у разі наявності вільних місць, також іноземні громадяни які мають дійсну посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України, повідомили у дипустанові.
"Деталі та умови перельоту доводитимуться до Вашого відома додатково у тому числі щодо вартості перельоту", - йдеться у повідомленні.
У посольстві також наголосили, що інших евакуаційних рейсів з території Нігерії до України, у тому числі транзитом через треті країни, станом не цей час, українською дипломатичною місією не планується та не гарантується.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 1022.