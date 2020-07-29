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4 марта, 13:25 • 112126 просмотра

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Пандемия коронавируса: украинцев планируют эвакуировать из Нигерии 9 августа

Пандемия коронавируса: украинцев планируют эвакуировать из Нигерии 9 августа

Киев  •  УНН

 • 14906 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. На 9 августа планируется организация эвакуационного рейса из Нигерии по маршруту Лагос/Абуджа - Киев. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Нигерии, сообщает УНН.

“9 августа 2020 года Посольством совместно с Федеральным Правительством Нигерии планируется организация эвакуационного рейса по маршруту Лагос/Абуджа — Киев”, — говорится в сообщении.

Как сообщили в посольстве, “в связи со сжатыми сроками организации перелета просим подтвердить Ваше участие в эвакуации путем направления сообщения на ”горячую линию“ Посольства: +234 817 678 8395 (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal)”.

К эвакуации допускаются в первую очередь, граждане Украины, при наличии свободных мест, также иностранные граждане имеющие действительную вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, сообщили в дипучреждении.

“Детали и условия перелета будут доводиться до Вашего сведения дополнительно в том числе по стоимости перелета”, — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что других эвакуационных рейсов с территории Нигерии в Украину, в том числе транзитом через третьи страны, состоянием не это время, украинской дипломатической миссией не планируется и не гарантировано.

Напомним, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 1022.

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