Во время эвакуации в Херсоне враг нанес удар: ранения получили волонтеры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Враг цинично обстрелял Херсон во время эвакуации гражданского населения. В результате двое волонтеров получили ранения, сообщает глава Херсонской ОВА, Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
Сегодня в Херсоне из-за вражеского обстрела получили ранения двое волонтеров. Однако, несмотря на обстрелы оккупантов, спасательные работы продолжаются.
Дополнение
В течение дня эвакуировали 2 699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных лиц. .
На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Эвакуационные мероприятия оккупационные власти не проводят.