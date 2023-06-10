Во время эвакуации в Херсоне враг нанес удар: ранения получили волонтеры

Детали

Сегодня в Херсоне из-за вражеского обстрела получили ранения двое волонтеров. Однако, несмотря на обстрелы оккупантов, спасательные работы продолжаются.

Дополнение

В течение дня эвакуировали 2 699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных лиц. .

На временно оккупированном левом берегу ситуация остается критической. Эвакуационные мероприятия оккупационные власти не проводят.