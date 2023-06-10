Під час евакуації у Херсоні ворог завдав удару: поранення отримали волонтери
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Ворог цинічно обстріляв Херсон під час евакуації цивільного населення. У результаті двоє волонтерів отримали поранення, повідомляє голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін, пише УНН.
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Сьогодні у Херсоні через ворожий обстріл отримали поранення двоє волонтерів. Проте, попри обстріли окупантів, рятувальні роботи тривають.
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Протягом дня евакуювали 2 699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб. .
На тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуаційні заходи окупаційна влада не проводить.