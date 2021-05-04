Во время аварии в метро в Мексике погибли 15 человек

Напомним
В апреле в результате железнодорожной аварии в Египте погибли 11 человек.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли и 70 пострадали в результате обрушения моста метро вместе с поездом в Мехико. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Что известно
По данным газеты El Universal, инцидент произошел в понедельник в 22:25 по местному времени (6:25 вторника по киевскому времени). Генеральная прокуратура Мехико на своей странице в Twitter сообщила, что на место происшествия направлены специалисты для помощи пострадавшим.
Что предшествовало
Ранее УНН сообщал, что инцидент произошел по ходу движения поезда между станциями “Оливос” и “Тесонко”.
“Я еду сейчас к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии”, — написала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум в Twitter. Позже она сообщила, что находится на месте происшествия и координирует работу ситуационного центра.
Напомним
В апреле в результате железнодорожной аварии в Египте погибли 11 человек.