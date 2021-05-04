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Під час аварії шляхів метро в Мексиці постраждали 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Щонайменше 50 людей постраждали в результаті аварії на лінії метро в Мехіко і обвалення вагона. Про це у вівторок повідомила іспанська газета El Pais з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався по ходу руху поїзда між станціями "Олівос" і "Тесонко".

"Я прямую зараз до місця події на лінії 12, проінформую після прибуття", - написала мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум в Twitter.

Більше подробиць на момент публікації цього матеріалу не наводиться.

Нагадаємо

У квітні в результаті залізничної аварії в Єгипті загинули 11 людей.

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