Во время аварии путей метро в Мексике пострадали 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По меньшей мере 50 человек пострадали в результате аварии на линии метро в Мехико и обрушения вагона. Об этом во вторник сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Детали
Сообщается, что инцидент произошел по ходу движения поезда между станциями "Оливос" и "Тесонко".
"Я направляюсь сейчас к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии", - написала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум в Twitter.
Больше подробностей на момент публикации этого материала не приводится.
Напомним
В апреле в результате железнодорожной аварии в Египте погибли 11 человек.