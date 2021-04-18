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В результаті залізничної аварії в Єгипті загинули 11 людей

В результаті залізничної аварії в Єгипті загинули 11 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. В результаті залізничної катастрофи в Єгипті 11 осіб загинули, 98 постраждали. Такі офіційні дані в неділю оприлюднило МОЗ країни, передає УНН.

Що відомо

Зазначається, що однією з жертв став заступник голови Держради по судових справах, незалежного судового органу при Мін’юсті.

Який прямував з міста Ель-Мансура в Каїр пасажирський поїзд зійшов з рейок в неділю в районі населеного пункту Тух (поблизу міста Бенха) в провінції Кальюбія, перекинулися вісім вагонів. Як встановило попереднє розслідування, аварія сталася з вини машиніста, який на ділянці, де проводилися ремонтні роботи, розігнав складу до 120 км / год при допустимій швидкості не більше 30 км / ч.

Деталі

За інформацією МОЗ, на цей момент лікарні покинули 14 чоловік з числа постраждалих в аварії, кілька осіб перебувають у дуже важкому стані. “Основні травми — це переломи, забої, порізи і садна, — повідомив офіційний представник відомства Халед Мугахед. — На місці НП працювали 60 медичних бригад”. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив сформувати урядову комісію з розслідування всіх обставин події.

Контекст

Це вже друга велика залізнична катастрофа в Єгипті за неповний місяць. 26 березня в провінції Сохаг зіткнулися два пасажирських потяги. Жертвами аварії, за офіційними даними, стали 19 людей, близько 200 постраждали. Розслідування показало, що до залізничної катастрофи призвела злочинна недбалість як машиніста одного з поїздів, так і диспетчерів відразу на декількох ділянках. 14 квітня в районі населеного пункту Мінья ель-Камх на півночі країни зійшли з рейок чотири вагони поїзда, постраждали 15 осіб. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.

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