В результате железнодорожной аварии в Египте погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В результате железнодорожной катастрофы в Египте 11 человек погибли, 98 пострадали. Такие официальные данные в воскресенье обнародовало министерство здравоохранения страны, передает УНН.
Что известно
Отмечается, что одной из жертв стал заместитель председателя Госсовета по судебным делам, независимого судебного органа при Минюсте.
Следовавший из города Эль-Мансура в Каир пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье в районе населенного пункта Тух (вблизи города Бенха) в провинции Кальюбия, перекинулись восемь вагонов. Как установило предварительное расследование, авария произошла по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, разогнал состав до 120 км/ч при допустимой скорости не более 30 км/ч.
Детали
По информации Минздрава, в данный момент больницы покинули 14 человек из числа пострадавших в аварии, несколько человек находятся в очень тяжелом состоянии. “Основные травмы — это переломы, ушибы, порезы и ссадины, — сообщил официальный представитель ведомства Халед Мугахед. — На месте ЧП работали 60 медицинских бригад”. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию всех обстоятельств происшествия.
Контекст
Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Египте за неполный месяц. 26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 19 человек, около 200 пострадали. Расследование показало, что в железнодорожной катастрофе привела преступная халатность как машиниста одного из поездов, так и диспетчеров сразу на нескольких участках. 14 апреля в районе населенного пункта Минья эль-Камх на севере страны сошли с рельсов четыре вагона поезда, пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.