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В Єгипті зіштовхнулись потяги: МЗС перевіряє наявність серед жертв українців

В Єгипті зіштовхнулись потяги: МЗС перевіряє наявність серед жертв українців

Київ • УНН

 • 15241 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. В Єгипті щонайменше 32 людини загинули та понад 60 отримали поранення внаслідок зіткнення двох потягів. Посольство України перевіряє наявність серед жертв українських громадян. Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“Посольство України в Арабській Республіці Єгипет перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії потягів на півдні Єгипту”, — заявив дипломат.

Деталі

За даними ЗМІ, щонайменше 32 людини загинули і 66 отримали поранення в п’ятницю, коли два потяги зіткнулися на півдні Єгипту.

За інформацією міністерства охорони здоров’я країни, десятки машин швидкої допомоги терміново прибули на місце події в районі Тахта провінції Сохаг, що розташована приблизно в 460 км на південь від столиці Каїра.

Згідно даних Управління залізниць Єгипту, два потяги зіткнулися після того, як “невідомі особи привели в дію екстрені гальма”.

Через це один з поїздів зупинився, а інший врізався в нього ззаду, влада проводить подальше розслідування.

Що було раніше

У 2018 році в Єгипті сталась ще одна смертельна аварія з двома поїздами. Так, на півночі Єгипту зіткнулися вантажний і пасажирський потяги, в результаті чого 15 людей загинули, ще 40 отримали поранення.

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