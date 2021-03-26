В Єгипті зіштовхнулись потяги: МЗС перевіряє наявність серед жертв українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Єгипті щонайменше 32 людини загинули та понад 60 отримали поранення внаслідок зіткнення двох потягів. Посольство України перевіряє наявність серед жертв українських громадян. Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
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“Посольство України в Арабській Республіці Єгипет перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії потягів на півдні Єгипту”, — заявив дипломат.
Деталі
За даними ЗМІ, щонайменше 32 людини загинули і 66 отримали поранення в п’ятницю, коли два потяги зіткнулися на півдні Єгипту.
За інформацією міністерства охорони здоров’я країни, десятки машин швидкої допомоги терміново прибули на місце події в районі Тахта провінції Сохаг, що розташована приблизно в 460 км на південь від столиці Каїра.
Згідно даних Управління залізниць Єгипту, два потяги зіткнулися після того, як “невідомі особи привели в дію екстрені гальма”.
Через це один з поїздів зупинився, а інший врізався в нього ззаду, влада проводить подальше розслідування.
Що було раніше
У 2018 році в Єгипті сталась ще одна смертельна аварія з двома поїздами. Так, на півночі Єгипту зіткнулися вантажний і пасажирський потяги, в результаті чого 15 людей загинули, ще 40 отримали поранення.