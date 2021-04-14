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Страшна ДТП з автобусом у Єгипті: 20 людей згоріли живцем, троє постраждали

Страшна ДТП з автобусом у Єгипті: 20 людей згоріли живцем, троє постраждали

Київ • УНН

 • 17194 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Внаслідок автоаварії в Єгипті живцем згоріли 20 людей. Трагедія сталася вночі. Про це повідомляє видання АР, передає УНН.

Деталі

Аварія сталася у провінції Асьют, дорогою з Каїра до Сохага. Повідомляється, що автобус із пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем, який перевозив нафтопродукти. Після зіткнення обидва транспортні засоби спалахнули відразу.

Як передає видання, водій автобуса не помітив вантажівку, що зупинилася на дорозі через несправність. Він не встиг розминутися з фурою, і автобус на швидкості врізався в неї. У результаті зіткнення загинули щонайменше 20 людей та ще троє постраждали.

Наразі на місці працюють рятувальні та медичні бригади. Також на місце прибув губернатор провінції Асьют Ісам Саад. Через ДТП рух на міжміській трасі заблоковано.

Доповнення

Щорічно в дорожньо-транспортних пригодах в Єгипті гинуть тисячі людей: у країні погані показники щодо безпеки на дорогах. Аварії найчастіше відбуваються через перевищення швидкості, погані дороги або недотримання правил дорожнього руху.

За даними офіційного статистичного агентства країни, у 2019 році - найсвіжіша статистика - сталося близько 10 000 ДТП, у результаті чого загинуло понад 3480 осіб. У 2018 році відбулося 8480 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинуло понад 3080 осіб.

Так, у лютому в Єгипті автобус із туристами потрапив у ДТП, внаслідок чого постраждали троє українців.

Додамо

13 квітня в Перу в районі Анд перекинувся пасажирський автобус, загинули 20 осіб.

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