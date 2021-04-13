Масштабна ДТП в Перу: загинули 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Перу в районі Анд перекинувся пасажирський автобус, загинули 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
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Автобус Fama Tours виїхав з грунтової дороги та перекинувся. В результаті аварії також постраждали 14 людей.
Поліція та прокуратура з'ясовували причини аварії, але підозрювали, що автобус їхав із надмірною швидкістю.
Необачливість водіїв та перевищення швидкості є основною причиною ДТП. На вихідних у країні проходили президентські вибори і вибори в законодавчі органи.
Нагадаємо
У мексиканському штаті Сонора зіткнулися автобуси, загинули 16 людей.