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Масштабна ДТП в Перу: загинули 20 людей

Масштабна ДТП в Перу: загинули 20 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Перу в районі Анд перекинувся пасажирський автобус, загинули 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Деталі

Автобус Fama Tours виїхав з грунтової дороги та перекинувся. В результаті аварії також постраждали 14 людей.

Поліція та прокуратура з'ясовували причини аварії, але підозрювали, що автобус їхав із надмірною швидкістю.

Необачливість водіїв та перевищення швидкості є основною причиною ДТП. На вихідних у країні проходили президентські вибори і вибори в законодавчі органи.

Нагадаємо

У мексиканському штаті Сонора зіткнулися автобуси, загинули 16 людей.

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