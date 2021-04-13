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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109330 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 164974 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 168224 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 250276 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 292126 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153681 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142229 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Масштабное ДТП в Перу: погибли 20 человек

Масштабное ДТП в Перу: погибли 20 человек

Киев  •  УНН

 • 23829 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Перу в районе Анд перевернулся пассажирский автобус, погибли 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Автобус Fama Tours выехал с грунтовой дороги и перевернулся. В результате аварии также пострадали 14 человек.

Полиция и прокуратура выясняли причины аварии, но подозревали, что автобус ехал с избыточным скоростью.

Неосмотрительность водителей и превышения скорости является основной причиной ДТП. На выходных в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.

Напомним

В мексиканском штате Сонора столкнулись автобусы,погибли 16 человек.

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