Масштабное ДТП в Перу: погибли 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Перу в районе Анд перевернулся пассажирский автобус, погибли 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Автобус Fama Tours выехал с грунтовой дороги и перевернулся. В результате аварии также пострадали 14 человек.
Полиция и прокуратура выясняли причины аварии, но подозревали, что автобус ехал с избыточным скоростью.
Неосмотрительность водителей и превышения скорости является основной причиной ДТП. На выходных в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.
Напомним
В мексиканском штате Сонора столкнулись автобусы,погибли 16 человек.