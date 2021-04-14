Страшное ДТП с автобусом в Египте: 20 человек сгорели заживо, трое пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Вследствие автоаварии в Египте заживо сгорели 20 человек. Трагедия произошла ночью. Об этом сообщает издание АР, передает УНН.
Детали
Авария произошла в провинции Асьют, по дороге из Каира в Сохаг. Сообщается, что автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, который перевозил нефтепродукты. После столкновения оба транспортных средства загорелись сразу.
Как передает издание, водитель автобуса не заметил грузовик, остановившийся на дороге из-за неисправности. Он не успел разминуться с фурой, и автобус на скорости врезался в нее. В результате столкновения погибли по меньшей мере 20 человек и еще трое пострадали.
Сейчас на месте работают спасательные и медицинские бригады. Также на место прибыл губернатор провинции Асьют Исам Саад. Из-за ДТП движение на междугородной трассе заблокировано.
Дополнение
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в Египте гибнут тысячи людей: в стране плохие показатели безопасности на дорогах. Аварии чаще всего происходят из-за превышения скорости, плохих дорог или несоблюдения правил дорожного движения.
По данным официального статистического агентства страны, в 2019 году - самая свежая статистика - произошло около 10 000 ДТП, в результате чего погибло более 3480 человек. В 2018 году произошло 8480 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли более 3080 человек.
Так, в феврале в Египте автобус с туристами попал в ДТП, в результате чего пострадали трое украинцев.
Добавим
13 апреля в Перу в районе Анд перевернулся пассажирский автобус, погибли 20 человек.