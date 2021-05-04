Під час аварії в метро у Мексиці загинуло 15 людей

Нагадаємо
У квітні в результаті залізничної аварії в Єгипті загинули 11 людей.
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули і 70 постраждали в результаті обвалення мосту метро разом з потягом в Мехіко. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Що відомо
За даними газети El Universal, інцидент стався в понеділок о 22:25 за місцевим часом (6:25 вівторка за київським часом). Генеральна прокуратура Мехіко на своїй сторінці в Twitter повідомила, що на місце події направлені фахівці для допомоги постраждалим.
Що передувало
Раніше УНН повідомляв, що інцидент стався по ходу руху поїзда між станціями “Олівос” і “Тесонко”.
“Я прямую зараз до місця події на лінії 12, проінформую після прибуття”, — написала мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум в Twitter. Пізніше вона повідомила, що знаходиться на місці події і координує роботу ситуаційного центру.
Нагадаємо
У квітні в результаті залізничної аварії в Єгипті загинули 11 людей.