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Под белгородом обнаружен завод: на ремонте не менее 300 единиц военной техники – британская разведка

Под белгородом обнаружен завод: на ремонте не менее 300 единиц военной техники – британская разведка

Киев • УНН

 • 148305 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Под белгородом обнаружили завод, где на ремонте не менее 300 единиц военной техники оккупантов. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

Как отметили британские разведчики, на Донецком и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои. Российские командиры и дальше сталкиваются с дилеммой: усилить наступление на востоке или укрепить оборону на юге.

В дополнение к кадровым проблемам россия, вероятно, продолжает бороться с изъятием тысяч боевых машин, поврежденных во время боев в Украине.

"18 ​​июля 2022 года разведка идентифицировала российский завод по ремонту военной техники вблизи барвинка (хутор – ред.) белгородской области россии, в 10 км от границы с Украиной. Там было не менее 300 поврежденных машин, в том числе основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/0J6jYm2jFf

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/zf26RycMYw

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 25, 2022

Напомним

Еще 19 июля разведка Минобороны Великобритании информировала, что российским оккупантам приходится выбирать: развертывать резервы на Донбассе или защищаться от атак ВСУ возле Херсона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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