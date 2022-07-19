Важко підтримувати наступ: британська розвідка назвала нову дилему окупантів

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"З початку вторгнення росії важко підтримувати ефективну наступальну бойову силу, і ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою. Окрім серйозного браку особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою між розгортанням резервів на Донбасі чи захистом від українських контратак у південно-західному напрямку Херсона", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування нараховували приблизно 150 тисяч осіб.

Останніми тижнями рф часто використовувала угруповання розміром з роти приблизно по 100 осіб, проводячи наступальні операції в одному секторі одночасно.

Нагадаємо

За останніми даними Генштабу, ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.