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Трудно поддерживать наступление: британская разведка назвала новую дилемму оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Российским оккупантам приходится выбирать: разворачивать резервы на Донбассе или защищаться от атак ВСУ возле Херсона. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

"С начала вторжения россии трудно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и эта проблема, вероятно, становится все более острой. Кроме серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой между развертыванием резервов на Донбассе или защитой от украинских контратак в юго-западном направлении Херсона", – говорится в сообщении.

Как отметили, россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования насчитывали около 150 тысяч человек.

В последние недели рф часто использовала группировку размером с роту примерно по 100 человек, проводя наступательные операции в одном секторе одновременно.

Напомним

По последним данным Генштаба, ВСУ отбили штурм оккупантов в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС.

Украинские Национальные Новости

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