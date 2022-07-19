ЗСУ відбили штурм окупантів в населених пунктах Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС, - Генштаб

Деталі

Розпочалася 146 доба російського вторгнення в Україну.

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів ЗС Білорусі, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БПЛА. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України.

Нагадаємо

Військові РФ випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр».