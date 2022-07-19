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13:08 • 7784 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 30703 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 45685 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 77819 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114888 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141732 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139916 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114118 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Актуальное
ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС, - Генштаб

ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС, - Генштаб

Киев • УНН

 • 170853 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем своде сообщил, что ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС. Об этом информирует УНН.

Детали

Начались 146 сутки российского вторжения в Украину.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений ВС Беларуси, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянского. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины.

Напомним

Военные РФ выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа «Калибр».

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