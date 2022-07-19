ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем своде сообщил, что ВСУ отразили штурм оккупантов в населенных пунктах Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 146 сутки российского вторжения в Украину.
На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений ВС Беларуси, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянского. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.
Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.
В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины.
Напомним
Военные РФ выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа «Калибр».