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Під бєлгородом виявлено завод: на ремонті щонайменше 300 одиниць військової техніки – британська розвідка

Під бєлгородом виявлено завод: на ремонті щонайменше 300 одиниць військової техніки – британська розвідка

Київ • УНН

 • 148308 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Під бєлгородом виявили завод, де на ремонті щонайменше 300 одиниць військової техніки окупантів. Про це у Twitter повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили британські розвідники, на Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири і далі стикаються з дилемою: чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на півдні.

На додаток до кадрових проблем росія, імовірно, продовжує боротися з вилученням тисяч бойових машин, які було пошкоджено під час боїв в Україні.

"18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту військової техніки поблизу барвінка (хутір – ред.) бєлгородської області росії, за 10 км від кордону з Україною. Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, зокрема основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/0J6jYm2jFf

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/zf26RycMYw

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 25, 2022

Нагадаємо

Ще 19 липня розвідка Міноборони Великої Британії інформувала, що російським окупантам доводиться обирати: розгортати резерви на Донбасі чи захищатися від атак ЗСУ біля Херсона.

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