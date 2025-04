Під бєлгородом виявлено завод: на ремонті щонайменше 300 одиниць військової техніки – британська розвідка

Деталі

Як зазначили британські розвідники, на Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири і далі стикаються з дилемою: чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на півдні.

На додаток до кадрових проблем росія, імовірно, продовжує боротися з вилученням тисяч бойових машин, які було пошкоджено під час боїв в Україні.

"18 липня 2022 року розвідка ідентифікувала російський завод з ремонту військової техніки поблизу барвінка (хутір – ред.) бєлгородської області росії, за 10 км від кордону з Україною. Там було щонайменше 300 пошкоджених машин, зокрема основні бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 25, 2022

Нагадаємо

Ще 19 липня розвідка Міноборони Великої Британії інформувала, що російським окупантам доводиться обирати: розгортати резерви на Донбасі чи захищатися від атак ЗСУ біля Херсона.