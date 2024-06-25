Народный депутат Петр Порошенко возглавил список политиков с самым высоким антирейтингом. В общей сложности ему не доверяют более 75% украинцев, а около 64% ​​уверены во вредности его деятельности для Украины в войне с РФ. Об этом говорится в социологическом исследовании Active Group на тему "Настроения украинцев и отношение к политическим лидерам", передает УНН.

Меньше из всех политиков доверяют Петру Порошенко – 75,3%, тогда как полностью доверяют ему только 5,3% опрошенных.

Отвечая на вопрос: "Деятельность политика вредит или помогает Украине в войне с рф?", 63,6% респондентов заявили, что считают деятельность Порошенко вредной.

Около 71% опрошенных считают, что международная деятельность лидера "Евролидарности" несет негатив для государства.

У украинцев также спросили, что они думают по поводу заявлений политиков об их помощи ВСУ. Только 7% считают, что Порошенко помогает военным. А более 72% опрашиваемых уверены, что депутат занимается только пиаром. Такое мнение разделяют и военные – на прошлой неделе бойцы заявили, что тысячи бордов на миллионы гривен с рекламой Порошенко по всей стране – спекуляция на ВСУ.

Более 60% украинцев больше всего среди политиков доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому; свыше 82% опрошенных назвали его международную деятельность положительной для Украины.

Исследование проводилось компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 19 июня 2024 г.

Как сообщалось ранее, украинцы назвали Порошенко разочарованием в прошлом году. В декабре 2023, перед попыткой встретиться с пророссийским премьером Венгрии Орбаном, Порошенко получил от венгерского правительства более 37 млн ​​грн. Тогда же, по словам экспертов, Порошенко через Орбана должен был передать сигнал россии о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".