ПФУ завершил финансирование выплаты мартовских пенсий и субсидий

"Пенсионным фондом Украины 25 марта согласно утвержденным графикам завершено финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий. В марте на выплату пенсий направлено 36,41 млрд грн, на выплату жилищных субсидий - 3,98 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что финансирование пенсий апреля и жилищных субсидий марта начнется 2 апреля, а выплата - с 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины направил около 3 млрд грн на выплату субсидий в марте.

Напомним, в феврале размер субсидий уменьшился.