ПФУ завершил финансирование выплаты мартовских пенсий и субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий за март. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ, передает УНН.
"Пенсионным фондом Украины 25 марта согласно утвержденным графикам завершено финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий. В марте на выплату пенсий направлено 36,41 млрд грн, на выплату жилищных субсидий - 3,98 млрд грн", - говорится в сообщении.
В Фонде добавили, что финансирование пенсий апреля и жилищных субсидий марта начнется 2 апреля, а выплата - с 4 апреля.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины направил около 3 млрд грн на выплату субсидий в марте.
Напомним, в феврале размер субсидий уменьшился.